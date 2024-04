CINÉCO: LA FERME DES BERTRAND Ispagnac, vendredi 3 mai 2024.

CINÉCO: LA FERME DES BERTRAND Ispagnac Lozère

LA FERME DES BERTRAND

France, 2024, 1h29

De Gilles Perret

Documentaire humaniste

VF

50 ans dans la vie d’une ferme… Haute Savoie, 1972 la ferme des Bertrand, exploitation laitière tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre en 1997 son premier film, alors que les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et sa femme Hélène. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le réalisateur-voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, va passer la main. Une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan.

Ceux qui sont partis ont eu raison , concède André en 1997, avec une pudeur bouleversante. Peut-on reprocher à Marc et Alex de choisir une agriculture soucieuse du paysage qui l’entoure mais mécanisée, mariée à l’industrie, une existence plus confortable et heureuse, famille et loisirs compris ? Homme de convictions sociales et écologistes, Gilles Perret ne le fait pas. Et nous non plus. Une œuvre d’intérêt public qui résonne avec l’actualité. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 21:00:00

fin : 2024-05-03

Salle multimédia, mairie

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

