« DÉRACINÉS » SPECTACLE – CIE ALAS NEGRAS Salle Polyvalente Marvejols, 2 mai 2024, Marvejols.

Marvejols Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 20:30:00

fin : 2024-05-02

Le spectacle et l’exposition « DéraciNés » par la Cie Alas Negras sont reportés.

Un spectacle visuel de marionnettes et d’ombres vous emmène dans une quête d’origines perdues…

Yuma, un adolescent d’origine Innu (un peuple autochtone du Canada), se s….

Le spectacle et l’exposition « DéraciNés » par la Cie Alas Negras sont reportés.

Un spectacle visuel de marionnettes et d’ombres vous emmène dans une quête d’origines perdues…

Yuma, un adolescent d’origine Innu (un peuple autochtone du Canada), se s…

Le spectacle et l’exposition « DéraciNés » par la Cie Alas Negras sont reportés.

Un spectacle visuel de marionnettes et d’ombres vous emmène dans une quête d’origines perdues…

Yuma, un adolescent d’origine Innu (un peuple autochtone du Canada), se sent tiraillé entre ses racines enfouies sous le passé et le monde dans lequel il vit.

Un jour il se rend compte qu’il n’est pas seul. Sa voisine Yara, qui vient de l’Amazonie péruvienne, lui raconte son histoire, celle qu’elle tisse dans les tissus qu’elle vend au marché.

Un spectacle qui nous dévoile une des nombreuses conséquences des déracinements des peuples autochtones : la perte d’identité et de repères.

Interprètes : Daniel Blander, Elsa Gire Péchayre, Tamar Rojas.

Création des marionnettes et décor : Daniel Blander.

Musique Originale : Célyne Baudino.

Dramaturgie, mise en scène et direction ; Elsa Gire Péchayre.

Un échange avec les artistes se fera à l’issue du spectacle.

Pour y aller et rentrer PENSEZ À COVOITURER:

Proposez ou recherchez un trajet :

– Sur Togetzer en cliquant sur ce lien : https://togetzer.com/covoiturage-evenement/b4hp03

Gratuit en sans inscription c’est très simple, cliquez et laissez vous guider !

– Sur le groupe Facebook « Covoit’Go Gevaudan » mis en place pour vous par la Communauté de Communes du Gévaudan ici : https://www.facebook.com/groups/1287533922055895

BILLETS EN PRÉVENTE AU TRIANON.

EUR.

Salle Polyvalente

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par 48 – OT Gévaudan Destination