VISITE GUIDÉE DE MEYRUEIS – SANDIE BLANC Meyrueis Lozère

Des Wisigoths de Septimanie à Charlemagne en passant par les Sarrasins d’Espagne, le village de Meyrueis brille par la richesse de son histoire. Fief de l’activité lainière et de la chapellerie, le village est pionnier en matière de tourisme. La cité abrite le grand temple protestant des Cévennes, témoin d’un passé religieux ancré et mouvementé.

Du moyen-âge à aujourd’hui, apprenez-en plus sur les étonnantes histoires, les anecdotes liées aux troubles religieux qui ont forgé la réputation de la ville de Meyrueis.

Sandie Blanc, conteuse, vous fera profiter de ses talents pour découvrir les secrets et légendes qui habitent ce village.

1h30 de dépaysement temporel pour vous faire aimer le village encore autrement.

Visites du village sur réservation: 06.52.01.75.43 par SMS

Tarif: 12 € par personne à partir de 15 ans, 5 € de 7 à 15 ans

Pour d’autres dates ou villages ( Ispagnac, Barre des Cévennes, Meyrueis) contacter Sandie Blanc. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 11:30:00

Devant l’Office de Tourisme

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

