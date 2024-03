CINÉCO LA FERME DES BERTRAND – GILLES PERRET Saint-Martin-de-Lansuscle, samedi 4 mai 2024.

CINÉCO LA FERME DES BERTRAND – GILLES PERRET Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Diffusion du film La ferme des Bertrand de Gilles Perret à 21h au Temple.

Documentaire humaniste – Durée 01h29 min

Origine France (VF)

Synopsis 50 ans dans la vie d’une ferme… Haute Savoie, 1972 la ferme des Bertrand, exploitation laitière d’une centaine de bêtes tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre en 1997 son premier film, alors que les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et sa femme Hélène. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le réalisateur-voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, va passer la main. A travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédé, le film dévoile des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 21:00:00

fin : 2024-05-04

Le Temple

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie

