VISITE GUIDÉE DE FLORAC – SANDIE BLANC Florac Trois Rivières Lozère

Siège du Parc National des Cévennes et de l’Entente entre Causses et Cévennes, le village de Florac est sublimé par ses ruelles, son temple et sa mystérieuse source du Pêcher. Le village garde une forte empreinte de l’histoire tourmentée du protestantisme et de la quête pour la liberté de penser. Son temple trône près de l’esplanade où une allée accompagnée de platanes offre un espace de sérénité.

Découvrez ou redécouvrez les histoires, légendes et mythes qui ont construit l’âme de la ville de Florac.

Sandie Blanc, conteuse, vous fera voyager dans les rues et le temps en vous contant les secrets cachés dans les murs du village.

1h30 d’expérience inédite qui vous feront connaître la ville sous un angle original.

Visites du village sur réservation: 06.52.01.75.43 par SMS

Tarif: 12 € par personne à partir de 15 ans, 5 € de 7 à 15 ans

Pour d’autres dates ou villages ( Ispagnac, Barre des Cévennes, Meyrueis) contacter Sandie Blanc. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 11:30:00

Devant l’Office de Tourisme

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

