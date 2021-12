Bourges Bourges Bourges, Cher Zaz Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Bourges Cher Zaz revient avec son cinquième album à l’automne 2021. Les quatre premiers l’ayant amenée à faire trois tours du Monde, il était temps pour l’artiste de poser ses valises. Voici donc un disque qu’elle a initié pendant le confinement printanier de 2020. Une solitude forcée mais chérie. Un album peint à bras le cœur, comme autant de tableaux. Concert : Zaz +33 2 47 31 15 33 http://az-prod.fr/ Zaz revient avec son cinquième album à l’automne 2021. Les quatre premiers l’ayant amenée à faire trois tours du Monde, il était temps pour l’artiste de poser ses valises. Voici donc un disque qu’elle a initié pendant le confinement printanier de 2020. Une solitude forcée mais chérie. Un album peint à bras le cœur, comme autant de tableaux. Az Prod

