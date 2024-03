Cinémobile à Lignières Lignières, jeudi 18 avril 2024.

Cinémobile à Lignières Lignières Cher

Jeudi

« La vie de ma mère » où Agnès Jaoui et William Lebghil forment un duo touchant pour parler d’un sujet souvent tabou. Dès 6ans, participez à une session de jeu vidéo suivie d’une projection de courts métrages. Et clôturez votre soirée ciné avec « Cocorico », cette comédie française au véritable succès.

« La vie de ma mère » Pierre voit sa vie basculer lorsque sa mère, excessive, débarque dans sa vie après 2ans sans se voir. Leurs retrouvailles, aussi inattendues qu’explosives, vont les transformer à jamais.

Après avoir testé vos talents de gamer sur grand écran avec le jeu Nintendo Switch Sports, découvrez des 6 pépites du court métrage qui explorent les enjeux et émotions que suscite le sport dépassement de soi, esprit d’équipe…

« Cocorico » Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les familles découvrent les résultats, pour le moins… inattendus! 6.26.2 6.2 EUR.

Place du Champ de Foire

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

