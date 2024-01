Théâtre musical et polyglotte – Les soeurs Tartellini chantent le world Oizon, vendredi 17 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

Sandra Costa et Hélène Bourdaud sont jumelles, chanteuses, danseuses, comédiennes ET baroudeuses. L’aventure ne leur fait pas peur ; l’a capella non plus !

Équipées d’une solide paire de pompes, de leur bon goût qui sera légendaire sous peu et d’une imagination quasi-envahissante, elles embarquent leur auditoire pour une balade vocale et féminine.

Les Soeurs Tartellini forment à elles deux un ensemble polyphonique a capella, parfois accompagné de petites percussions. Leur répertoire se compose de chansons du monde. Elles nous emmènent dans un monde léger et pétillant, mais aussi nuancé, le temps d’une escale vers un univers sensible et poétique.

10 EUR.

Centre socioculturel

Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire



