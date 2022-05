Yves Laplane Swing Orchestra – Les Jeudis du Jazz Marseille 11e Arrondissement, 31 mai 2022, Marseille 11e Arrondissement.

Yves Laplane Swing Orchestra – Les Jeudis du Jazz La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

2022-05-31 20:45:00 – 2022-05-31 La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

“L’Ère du Swing” a vu se développer, dans les années 1935-1945, les grands orchestres de jazz d’une vingtaine de musiciens appelés “Big Bands”.



Le Swing est un jazz enjoué sur lequel on danse, d’où son immense popularité en ce temps-là et même encore aujourd’hui.



Outre l’essor de nouveaux médias (radios, disques), le Swing est popularisé par le fleurissement des ballrooms (salles de bal) et des clubs de Jazz. Deux grands clubs de New York ont marqué l’Ère du Swing : le Cotton Club et le Savoy Ballroom. Le Swing permet à l’Amérique de se changer les idées dans un climat de crise économique consécutive au krach boursier de 1929.



Ces Big Bands étaient dirigés par des chefs d’orchestre réputés, tels que Fletcher Henderson, Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Cab Calloway ou Glenn Miller….. Ils firent le bonheur de plusieurs millions de danseurs à travers le monde pendant près d’une décennie.



Le Yves Laplane Swing Orchestra et ses 12 musiciens ont choisi de faire revivre l’ambiance joyeuse des salles de bal et des clubs de jazz de cette époque, en reprenant avec brio les principaux succès de ces Big Bands d’autrefois.



Au programme : de l’énergie, du punch, du rythme et de la bonne humeur !



Avec Yves Laplane [piano et direction d’orchestre], Christian Sanchez et Pascal Casalta [saxos alto], Vincent Strazzieri et Jean-François Osmont [saxos ténors], Jean-Pierre Prunaret, Michel Delakian et Clément Moulin [trompettes], Vincent Fréour et Léandre Grau [trombones], Philippe Lerabot (Mao) [contrebasse], Bernard Cesari [batterie]



Le jeudi 26 mai étant un jour férié (Jeudi de l’Ascension), le concert aura lieu exceptionnellement le mardi 31 mai 2022

http://labuzine.com/fr

