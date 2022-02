WHAT A TRIP HEYME FESTIVAL Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

WHAT A TRIP HEYME FESTIVAL Montpellier, 19 septembre 2022, Montpellier.

2022-09-19 – 2022-09-25

Montpellier Hérault Rendez-vous pour la 6ème édition de « What a Trip ! Heyme Festival » du 19 au 25 septembre 2022 ! Le festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier fêtera ses six ans en septembre prochain. L’équipe du festival redouble d’inventivité pour proposer une grande bouffée d’air à un large public passionné d’images et de voyages.

Ces dernières années, What a Trip ! Heyme Festival a su s’imposer comme un événement culturel incontournable de la région Occitanie en accueillant, en plein cœur de Montpellier, près de 43 000 visiteurs en 2019 et avec 24 films projetés en 2020. Programme complet et détaillé à venir sur le site internet de l’événement Rendez-vous pour la 6ème édition de « What a Trip ! Heyme Festival » du 19 au 25 septembre 2022 !

