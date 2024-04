GRANDE BALADE VIGNERONNE -LES CRUS FAUGÈRES MAS OLIVIER Laurens, jeudi 9 mai 2024.

GRANDE BALADE VIGNERONNE -LES CRUS FAUGÈRES MAS OLIVIER Laurens Hérault

Départ de l’Oustal des Schistes. Balade Vignobles et Mazets. 14kms D+230m. Accompagnés par des vignerons dans un site exceptionnel. Tombola gratuite pour tous les participants. Tarif 25€. Au programme 8h30 Réception des participants café. 12h Repas champêtre. 16h Dégustation des vins de Faugères. Inscription avant le 28 avril. Prenez vos assiettes et couverts.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 08:30:00

fin : 2024-05-09

Laurens 34480 Hérault Occitanie

