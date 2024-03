STAGE EN DUO CHEVAL VÉGÉTAL La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, mercredi 8 mai 2024.

STAGE EN DUO CHEVAL VÉGÉTAL La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

D’une envie de faire ensemble est né cette randonnée duo.

En partie à cheval avec Florence d’Equilarzac pour découvrir les étendus sauvages du Sud Larzac jusqu’au bout du regard et, d’autre part, avec Magalie en relation avec le végétal, une pause à La clef des champs où vous pourrez nous initier à la reconnexion à la nature, à travers une balade végétale et un atelier, dans la transmission des savoirs anciens et renouer avec des gestes paysans en confectionnant une gelée gourmande de plantes aromatiques. 310 310 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-09 17:30:00

Rue Saint-Guilhem

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie equilarzac@gmail.com

