TWIST & CARS Mauguio, jeudi 9 mai 2024.

Rendez-vous jeudi 9 mai sur le port de Carnon pour le retour de TWIST & CARS, l’exposition de voitures anciennes

Découvrez le programme

> 09h30 Arrivée et mise en place du parc expositions des voitures anciennes en partenariat avec l’UNC (Union des Anciens Combattants)

> 12h00 Apéritif offert aux exposants par l’association FESTY LOISIRS

> 12h30 Défilé en musique des PIN-UP’S, passage sur le port devant les restaurants

> 13h00 Repas des exposants inscrits à Auto Rétro offerts par FESTY LOISIRS à la Salle des Cistes

> 14h00 Visite du Parc des voitures anciennes avec Miss Languedoc et la présence amicale de Miss Super Mamie 2003

> 14h30 Démonstration de Country avec le Country Dance for Ever

> 15h30 Défilé en musique des PIN-UP’S au milieu des voitures d’exposition

> 16h00 Démonstration de Country avec le Country Dance for Ever

> 17h00 Bal populaire de rétro variétés avec l’orchestre JULIEN

> 20h00 Fin de la manifestation.

Renseignements :

Association PLAISIR AUTO RETRO 07 81 01 97 09

Office de Tourisme de Mauguio Carnon 04 67 50 51 15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-09

Mauguio 34130 Hérault Occitanie officedetourisme@mauguio-carnon.com

L’événement TWIST & CARS Mauguio a été mis à jour le 2024-04-04 par OT MAUGUIO-CARNON