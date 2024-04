Festival Mai que Mai avenue Justes parmi les nations, Bédarieux (34) Bédarieux, mercredi 8 mai 2024.

Festival Mai que Mai avec 3 Pas d’Ici et Carabena Mercredi 8 mai, 16h30 avenue Justes parmi les nations, Bédarieux (34) 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T16:30:00+02:00 – 2024-05-08T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-08T16:30:00+02:00 – 2024-05-08T20:30:00+02:00

Dimècres lo 08 de Mai (Mercredi)16H30 Bal des familles Carabena. «Et rond et rond le p’titbal en rond». A la Tuilerie18H00 Ciné rencontre : Film «La pointe courte» d’AgnèsVarda, discussion avec Pierre Laurence et Alain Charrié.Cinéma JC Carrière21H30 Balèti : 3 Pas d’ici, Carabena et Le P’tit bal sauvage.A la Tuilerie

https://pascaletheron.wixsite.com/maiquemai

source : événement Festival Mai que Mai publié sur AgendaTrad

avenue Justes parmi les nations, Bédarieux (34) avenue Justes parmi les nations, 34600 Bédarieux, France Bédarieux 34600 Hérault Occitania [{« link »: « https://pascaletheron.wixsite.com/maiquemai »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/49461 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk