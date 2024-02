SEMI-MARATHON DU PONT ROUGE SÉRIGNAN Sérignan, jeudi 9 mai 2024.

SEMI-MARATHON DU PONT ROUGE SÉRIGNAN Sérignan Hérault

La ville organise de nouveau pour cette 8ème édition un semi marathon ! Trois choix s’offrent à vous

– Courses 21.1km et 10.5km

– Courses enfants et ados

– Marche libre et nordique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-09

Sérignan 34410 Hérault Occitanie

