OCCITECHNIK Mons, jeudi 9 mai 2024.

OCCITECHNIK Mons Hérault

Initiation et perfectionnement

LE rassemblement multi-activité organisé par la Ligue Occitanie FFME et le CT34 FFME revient !

– Ouvert à tous (à partir de 12 ans)

– 3 jours de partage et de convivialité, avec 2 jours d’ateliers pour s’initier ou se perfectionner en escalade, alpinisme, canyon ou randonnée

– 1/2 journée de sortie avec au choix grande voie, montagnisme, canyon ou contest de blocs !

– Un encadrement d’experts (professionnels, ou bénévoles diplômés)

– Des animations surprises

– Le tout dans le décor sublime du massif du Caroux !

N’attendez plus pour vous inscrire ! ̀ . ̀ ’ ̂ ! (2 changements de tarifs sont prévus) Attention, nombre de places limité par atelier ! Premier arrivé, premier servi ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-11

Mons 34390 Hérault Occitanie

L’événement OCCITECHNIK Mons a été mis à jour le 2024-02-16 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC