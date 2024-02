GRANDE MEDIEVALE POMEROLS 1200 ANS Pomérols, jeudi 9 mai 2024.

Pomérols fête ses 1200 ans ! Venez participer à la grande médiévale camps de tente avec combats de chevaliers, spectacles de rue, animations pour les enfants, troubadours, danseurs, musiciens de rue et saltimbanques… Marché et restauration médiévale.

3 jours de fête pour les 1200 ans de Pomerols !

824-2024

Pendant 3 jours, des camps médiévaux de tentes viendront investir et animer le village avec des combats de chevaliers et des spectacles de rue et des animations pour les enfants combats d’épée en mousse (mêlées) et jeux de bois.

Ces troubadours, danseurs, musiciens de rue et saltimbanques vous feront vivre une expérience hors du temps !

Retrouvez également de la restauration médiévale, des férus de l’époque médiévale et aussi, dans le cadre du marché médiéval, des artisans et des marchands dispersés dans notre village.

Les temps forts :

– L’incontournable défilé d’ouverture du jeudi 9 mai 2024 avec de nombreuses personnes en costume médiéval,

– La bénédiction du vin de Pomerols par Monseigneur l’archevêque Norbert TURINI, à l’issue de la messe célébrée avec l’abbé Frank CONDI, et animée par le groupe musical les Ritournelles .,

– La visite des camps avec démonstrations des métiers médiévaux, tous les jours de 10h à 18h

– Le traditionnel banquet sur le site de Marche gay , le samedi 11 mai 2024, à côté du camp des forges de la brume avec la participation des groupes de musique Les ritournelles et Castanha é vinovèl . .

Dans le centre du village

Pomérols 34810 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 09:30:00

fin : 2024-05-11 18:00:00



