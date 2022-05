Visites guidées du parc par les jardiniers Parc du musée du Louvre-Lens, 4 juin 2022, Lens.

Visites guidées du parc par les jardiniers

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du musée du Louvre-Lens

Les jardiniers du Louvre-Lens et les guides du Pays d’Art et d’Histoire Lens-Liévin vous invitent à les suivre dans le parc. Ils vous feront découvrir l’histoire du site, leur métier, leur travail au quotidien, les plus petits secrets de la flore et la faune, mais aussi les défis à relever face au changement climatique.

Rendez-vous dans le hall du musée

Visite guidée à deux voix par les jardiniers du Louvre-Lens et les guides du Pays d’Art et d’Histoire de Lens-Liévin.

Parc du musée du Louvre-Lens 99 rue Paul Bert 62300 Lens, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Lens Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00