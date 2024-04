Visite des réserves en mode undergound Musée du Louvre-Lens Lens, samedi 18 mai 2024.

Visite des réserves en mode undergound Les réserves du musée, lieux de conservation des œuvres d’art, sont un peu les entrailles du musée. Pour la Nuit des musées, et à l’occasion de l’exposition Mondes souterrains, la médiation vous invi… Samedi 18 mai, 20h00 Musée du Louvre-Lens Sur inscription le jour-même, dans la limite des places disponibles

Les réserves du musée, lieux de conservation des œuvres d’art, sont un peu les entrailles du musée. Pour la Nuit des musées, et à l’occasion de l’exposition Mondes souterrains, la médiation vous invite à les découvrir comme vous ne les avez jamais vues. En équipe et un temps limité, découvrez ces espaces de manière ludique et décalée, pour des défis à résoudre en équipe.

Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 18 62 62

