Jeux d’énigmes en plein air – 20 000 lieues sous le parc Louvre-Lens Lens, samedi 1 juin 2024.

1 et 2 juin Louvre-Lens Gratuit. Sur inscription le jour-même, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Vous avez l’âme d’un explorateur ? A l’occasion de l’exposition Mondes Souterrains, résolvez une série d’énigmes qui vous entraineront dans l’univers mystérieux des sous-sols du parc. Que se cache-t-il… 20 000 lieux sous vos pieds ? Une aventure à vivre en plein air, prétexte à la stimulation des sens et à la découverte de l’histoire du site du Louvre-Lens.

En collaboration avec la Pays d’art et d’histoire – Communauté d’agglomération Lens-Liévin.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France Inauguré en décembre 2012, le musée du Louvre-Lens est implanté dans une petite ville de 30 000 habitants au cœur de l’ancien bassin minier du Nord‐Pas de Calais, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Véritable cité culturelle, le Louvre-Lens est le 3e musée le plus fréquenté en région après le musée des Confluences à Lyon et le Mucem à Marseille. Il accueille une moyenne de 450 000 visiteurs par an.

