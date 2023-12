NAIM THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Catégories d’Évènement: Lens

Puy-de-Dôme NAIM THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens, 25 mai 2024, Lens. J’ai toujours pensé quechacun est doué pourquelque chose. Si c’est lacouture, eh ben tant pis,faut faire de la couture. Moi,j’étais pas trop mauvais enmaths, mais je sentais quema véritable matrice c’étaitla scène.On m’a encouragé, jecontinue…PS : Si tu ne sais pas ce quesignifie Cauchy-Schwarz, tupeux quand même venir, jen’en parle pas du tout

Tarif : 16.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00 Réservez votre billet ici THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE 12 RUE DE PARIS 62300 Lens Détails Catégories d’Évènement: Lens, Puy-de-Dôme Autres Code postal 62300 Lieu THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Adresse 12 RUE DE PARIS Ville Lens Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Latitude 50.428495 Longitude 2.830856 latitude longitude 50.428495;2.830856

THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/