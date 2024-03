BOLLAERT EN SCENE STADE BOLLAERT-DELELIS Lens, samedi 1 juin 2024.

BOLLAERT EN SCENE Totalement 80Samedi 1er juin à 20h, le plus grand concert années 80 de France au stade Bollaert-Delelis de Lens !3h de concert live, 20 artistes mythiques, venez vous éclatez dans le plus grand concert années 80 de l’année :Imagination, Samantha Fox, Boney M, Gypsy Kings by Diego Balardo, Partenaire particulier, Jean Schulteis, Début de soirée by Sacha, Francky Vincent, David & Jonathan, Bibie, Leopold Nord & Vous, Pauline Ester, Richard Sanderson (La Boum !), Raft (Christian), Philippe Cataldo, Luna Parker, The Weather Girls et en super guest : Emiles et Images !Du jamais vu TOTALEMENT 80 XXL, présenté par Jérôme Anthony (M6, W9) le plus grand concert années 80 de France.Places à partir de 29€.

Tarif : 31.00 – 57.50 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:00

Réservez votre billet ici

STADE BOLLAERT-DELELIS AVENUE ALFRED MAES 62300 Lens 62