La Route du Louvre 99 rue Paul Bert Lens Catégories d’Évènement: Lens

Pas-de-Calais La Route du Louvre 99 rue Paul Bert Lens, 19 mai 2024, Lens. Lens Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19 La Route du Louvre est devenue un événement sportif incontournable dans la Région..

La Route du Louvre est devenue un événement sportif incontournable dans la Région.

19 ème édition !

Marathon – Label National

10km – Label Régional

5km – Label Régional

Trail 15km

Trail 9km

Randonnées .

99 rue Paul Bert

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-11-17 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Lens, Pas-de-Calais Autres Code postal 62300 Lieu 99 rue Paul Bert Adresse 99 rue Paul Bert Ville Lens Departement Pas-de-Calais Lieu Ville 99 rue Paul Bert Lens Latitude 50.42893 Longitude 2.83183 latitude longitude 50.42893;2.83183

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/