Azawan LE COLISEE, 8 juin 2024, LENS.

Azawan LE COLISEE. Un spectacle à la date du 2024-06-08 à 20:00 (2024-06-08 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE (1.107395/2.1073958/3.1073957) présente : ce spectacle. Azawan (« musique » en kabyle) est le fruit d’une rencontre entre Khiredine Kati, musicien de chaâbi algérien, et Martin Guerpin, musicien de jazz et musicologue formé en France, aux États-Unis et au Canada. En revisitant (au travers d’arrangements et de compositions originales) la musique des maîtres du chaâbi, Azawan cherche à faire connaître (et reconnaître) cette riche et passionnante tradition musicale en dehors de la communauté algérienne qui continue à la pratiquer. La musique de ce quintette a également le mérite de mettre en évidence les nombreuses passerelles possibles entre jazz et chaâbi, et propose un mélange original, à égale distance du folklorisme et de la world music. Constitué de cinq musiciens tous fortement impliqués dans le jazz et dans les musiques du monde, Azawan a vu le jour en 2019 grâce à une résidence intitulée « Chaâbi : musique traditionnelle vivante », au Centre des Musiques Traditionnelles d’Île de France.Réservations PMR : 03 21 69 08 18Tarif réduit pour : chômeurs, seniors + de 65 ans, jeunes – de 26 ans.

Votre billet est ici

LE COLISEE LENS 12, rue de Paris 62300

13.0

EUR13.0.

Votre billet est ici