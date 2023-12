AURELIE SAADA THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Catégories d’Évènement: Lens

Puy-de-Dôme AURELIE SAADA THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens, 31 mai 2024, Lens. Après 13 ans de joie sur la routeavec Brigitte, Aurélie Saada nous faitla surprise de son retour avec unpremier album solo.Il s’appelle «Bomboloni», c’est unmot italien qui veut dire beignets,en Tunisie, ces délices ronds etdorés sont devenus un symbole, unemblème culturel. Aucune fête n’existesans eux. Ils sont la famille, la chaleur,la tradition, le soleil, le refuge, la joie…et le parfum de cette Tunisie qui couledans les veines d’Aurélie Saada maisqu’elle ne connaissait qu’à travers lessouvenirs de ses parents, ses grands-parents et tous ses ancêtres.

Tarif : 16.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:00 Réservez votre billet ici THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE 12 RUE DE PARIS 62300 Lens Détails Catégories d’Évènement: Lens, Puy-de-Dôme Autres Code postal 62300 Lieu THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Adresse 12 RUE DE PARIS Ville Lens Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Latitude 50.428495 Longitude 2.830856 latitude longitude 50.428495;2.830856

THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/