Visite libre d’un atelier de poterie Betschdorf, dimanche 17 mars 2024.

Visite libre d’un atelier de poterie Betschdorf Bas-Rhin

Œufs, lièvres, lapins, fleurs et oiseaux, l’arrivée du printemps a inspiré une collection de Pâques dont vous pourrez découvrir la production dans leur atelier.

Atelier artisanal et familial, la poterie Fortuné Schmitter produit le véritable grès au sel d’Alsace depuis 7 générations. Du tour au décor, jusqu’à la cuisson, les poteries, utilitaires et décoratives, sont entièrement réalisées dans leur atelier à Betschdorf. Ayant à cœur de faire découvrir ce savoir-faire particulier, la poterie vous invite à pousser les portes de leur atelier !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17 16:00:00

47 rue des Potiers

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est contact.schmitter@gmail.com

L’événement Visite libre d’un atelier de poterie Betschdorf a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte