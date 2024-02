Exposition De fer, de vert, et de bleu Uttenhoffen, mercredi 1 mai 2024.

Exposition de peintures et de sculptures de la peintre Eva LINDER et du sculpteur Dominique SINGER.

Venez découvrir l’exposition de peintures et de sculptures de la peintre Eva LINDER et du sculpteur Dominique SINGER, dans le charmant cadre des Jardins de la Ferme Bleue. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 14:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

21 rue Principale

Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est jardinsdelafermebleue@gmail.com

