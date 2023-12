Marche gourmande Artolsheim, 1 mai 2024 07:00, Artolsheim.

Artolsheim,Bas-Rhin

Parcours de 10km vous permettant de découvrir le village, et la nature..

2024-05-01 fin : 2024-05-01

Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



A 10km course allowing you to discover the village and the nature.

Un recorrido de 10 km que permite descubrir el pueblo y la naturaleza.

10 km lange Strecke, auf der Sie das Dorf und die Natur entdecken können.

