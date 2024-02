Marche populaire Niederlauterbach, mercredi 1 mai 2024.

Marche populaire Niederlauterbach Bas-Rhin

Un parcours de 5 et 10km. Restauration sur place.

Marche populaire accessible à tous, même aux plus jeunes enfants. Qu’y a-t-il de mieux pour découvrir les richesses de la région tout en se ressourçant pleinement.

Des circuits de 5 et 10 km ont été balisés à cet effet. Une participation de 3€ vous sera demandée.

Après l’effort le réconfort, une petite restauration sera servie dès votre arrivée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 08:00:00

fin : 2024-05-01

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Marche populaire Niederlauterbach a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg