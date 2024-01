Exposition « Sacrées images ! L’ex-voto dans l’art populaire, contemporain et extra-occidental » Val-de-Moder, mercredi 1 mai 2024.

Exposition « Sacrées images ! L’ex-voto dans l’art populaire, contemporain et extra-occidental » Val-de-Moder Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 14:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Exposition « Sacrées images ! L’ex-voto dans l’art populaire, contemporain et extra-occidental »

Le Musée de l’Image Populaire François Lotz de Val-de-Moder a élaboré, en collaboration avec Claudia Dapino de la galerie strasbourgeoise WYRD, une exposition autour de la thématique des ex-votos. A compter du 3 février 2024, vous pourrez partir à la découverte de cet objet insolite, qui accompagne pourtant le quotidien des humains depuis plusieurs milliers d’années.

A l’origine, ces objets étaient des offrandes déposées dans un lieu sacré à l’intention d’une divinité, en vue d’obtenir une protection, une guérison ou la réalisation d’un vœu, mais aussi pour remercier une puissance supérieure pour une grâce accordée.

Beaucoup servent aujourd’hui de décoration, plus particulièrement les fameux cœurs sacrés que l’on voit un peu partout. Nous les retrouvons aussi dans l’espace public sous forme de cadenas accrochés aux ponts par les amoureux, de pièces de monnaie déposées au fond de fontaines, de petits mots laissés dans des espaces particuliers ou de rubans noués aux branches des arbres.

Ce sont au final, une multitude d’objets qui prennent une forme votive sans en avoir forcément l’intention. Sans rapport nécessaire avec une croyance particulière, nous déposons simplement un objet en l’accompagnant d’un souhait.

On détourne, on s’inspire et on réemploie ainsi des éléments votifs sans structure religieuse. Les croyants et non-croyants les utilisent simultanément. Et c’est aussi le cas pour les artistes et artisans qui utilisent l’image de l’ex-voto pour créer et partager leurs inspirations.

Vous découvrirez le travail de nombreux artistes

Corinne Bongrand, Cécile Chareyron, Céline Chevrel, Garance Clavel, Françoise Dapino, Valentin DUTEIL, Claire Farris, Eliza Gabriel, Lidwine Lavergne, Lucile Marsaux, Sandrine Pillon, Tanguy Pinault, Berteline de Tarragon, la Collection Arbogast Château musée Vodou de Strasbourg et le Musée Alsacien, Musée de la Ville de Strasbourg

EUR.

24 rue du Dr Albert Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est musee@commune-valdemoder.fr



L’événement Exposition « Sacrées images ! L’ex-voto dans l’art populaire, contemporain et extra-occidental » Val-de-Moder a été mis à jour le 2024-01-18 par Val de Moder