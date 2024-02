Fête de l’écotourisme Niederbronn-les-Bains, mercredi 1 mai 2024.

Fête de l’écotourisme Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

À Niederbronn-les-Bains sont organisés un marché aux fleurs, une visite des serres municipales ainsi que des promenades guidées sous les arbres. Vous pouvez également partir à la découverte du château de la Wasenbourg ou randonner au cœur des Vosges du Nord.

Pendant un peu plus d’un mois, en mai et partout en France, les Stations Vertes vous proposent des activités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte des terroirs et la mise en avant des savoir-faire locaux. Cette édition de la Fête de l’écotourisme a pour but de célébrer les valeurs écotouristiques prônées par le label Station Verte dont l’esprit se tourne vers un tourisme à visage humain, de proximité, tisseur de liens entre la nature, les territoires et les Hommes.

Programme complet à venir. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

Place du Bureau Central

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est info@niederbronn-les-bains.fr

L’événement Fête de l’écotourisme Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte