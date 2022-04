VISITE GUIDÉE POUSSEZ LES PORTES DE L’HÔTEL DE VILLE DE BÉZIERS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault 0 0 EUR Un tour de clé dans la serrure vous ouvre un lieu d’exception!

“Poussez les portes de…” est un nouveau programme de visites qui ouvre des sites fermés au public.

Profitez de l’occasion pour découvrir l’Hôtel de Ville de Béziers, édifié au XVIIIe siècle, sur l’emplacement de la Maison des Consuls médiévale. Derrière la façade se cachent plusieurs cours et escaliers monumentaux, détails de sculptures et oeuvres d’art qui vous seront dévoilés. La visite se termine dans la Salle du Conseil Municipal décorée en 1937 par Raoul Guiraud, qui nous raconte l’histoire de Béziers en huit grandes fresques.

