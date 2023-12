“GOÛTER DE L’ART” : « DEUX CHÂTEAUX DE LA LOIRE » Place du Jeu de Ballon Agde, 27 avril 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:30:00

fin : 2024-04-27

Conférence animée par Isabelle Mas-Reignier.

> Projection commentée suivie d’un goûter participatif.

Blois et Chenonceau, deux lieux magiques pour raconter l’histoire et en savoir plus sur le vocabulaire de l’architecture et de la décoration des XVème et XVIème siècles.

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



