MARCHE TRADITIONNEL Place du marché Lodève, 8 janvier 2022, Lodève.

Lodève,Hérault

Venez flâner sur le marché traditionnel de Lodève.

Traditionnel, bio, produits du terroir, paysans, producteurs, fleurs, vêtements …

De 90 à 120 exposants..

2022-01-08 07:00:00 fin : 2022-01-08 00:00:00. .

Place du marché

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Come and stroll on the traditional market of Lodève

Traditional, organic, local products, farmers, producers, flowers, clothes ..

From 90 to 120 exhibitors.

Venga a pasear por el mercado tradicional de Lodève

Productos tradicionales, ecológicos, locales, agricultores, productores, flores, ropa..

De 90 a 120 expositores.

Schlendern Sie über den traditionellen Markt in Lodève

Traditionelle, biologische, regionale Produkte, Bauern, Produzenten, Blumen, Kleidung ..

Von 90 bis 120 Ausstellern.

