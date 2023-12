LE DUO SISLEY Thézan-lès-Béziers, 4 mai 2024, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

Le Duo Sisley à 20h30 à l’église St Pierre, St Paul. Les mélodies élégantes de Mozart. Les sérénades Italiennes nonchalantes, les sons aériens de compositeurs plus modernes, berceuses, nocturnes… Des notes qui s’enroulent, ensorcellent et jettent un charme. Tarif : 10€ en vente le soir même sur place ou à la Médiathèque F. Roques.

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



