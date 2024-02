E-CAP SALON DE LA MOBILITÉ ÉLÈCTRIQUE ET DE LOISIRS / 6ÈME EDITION Agde, samedi 4 mai 2024.

E-CAP SALON DE LA MOBILITÉ ÉLÈCTRIQUE ET DE LOISIRS / 6ÈME EDITION Agde Hérault

Ce salon accueille toutes les marques ayant un lien avec la mobilité propre. Professionnels et grand public se rencontrent, s’informent et essayent les nouveautés, innovations et projets de développement vert .

Les nouvelles mobilités sont en plein essor et les nouveautés fleurissent sur ce marché.

La Ville d’Agde , avec sa station du Cap d’Agde et son Agglomération Hérault Méditerranée, s’implique activement dans la protection de l’environnement.

Agde favorise l’innovation dans les modes de déplacement, contribuant ainsi au développement d’une destination touristique durable.

> Organisé par l’Association GSA E-Cap », avec le soutien de la Ville d’Agde.

Ce salon accueille toutes les marques ayant un lien avec la mobilité propre.

Professionnels et grand public se rencontrent, s’informent et essayent les nouveautés, innovations et projets de développement vert .

A cette occasion, une gamme complète d’engins électriques terrestres, gyropodes, trottinettes, vélos, scooters, mais également nautiques avec paddles, vélos nautiques, bateaux électriques, surfs, seront présentés au public.

Une édition enrichie d’un volet éco-responsabilité sur les gestes à adopter au quotidien.

> Centre-Port du Cap d’Agde.

#TEMPSFORT .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Esplanade Pierre Racine

Agde 34300 Hérault Occitanie e.capagde@gmail.com

L’événement E-CAP SALON DE LA MOBILITÉ ÉLÈCTRIQUE ET DE LOISIRS / 6ÈME EDITION Agde a été mis à jour le 2024-02-08 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE