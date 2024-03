La Préma 2024 Puègserguièr Puisserguier, vendredi 3 mai 2024.

La Préma 2024 Les 30 ans de PATATR’OC ! amb Goulamask, Mask Ha Gazh, Los Tres Puntos… 3 et 4 mai Puègserguièr

Cette année, à La Préma, on fête les 30 ans de PATATR’OC !

Vendredi 3/05 – 19h

Soirée spéciale GOULAMAS’K pour la sortie officielle de son nouvel album SEMPRE AQUI et ses 25 ans

Au programme :

LOS MANJA PERDIGALHS

L’APERO TCHATCHE

PITCH UP

GOULAMAS’K

KARDEN

Samedi 4/05 – 19h :

RAGGA YOUTHS POSSE

MASK HA GAZH

GOULAMAS’K vs CANAL HISTORIQUE

LOS TRES PUNTOS

Performance du sculpteur ferraillologue PABLO QUEDAD durant les 2 soirs

Puègserguièr 34620 Puisserguier Puisserguier 34620 Hérault Occitanie

