PUPPETMASTAZ – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 4 mai 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Puppetmastaz vous propose une expérience unique grâce à leurs performance scéniques innovantes, mêlant marionnettes et hip-hop décalé. Leurs spectacles sont de véritables explosions de créativité avec une expérience immersive hors du commun. Laissez-vous transporter par leur univers atypique où la musique percutante s’allie à la perfection aux performances visuelles..

2024-05-04 20:30:00 fin : 2024-05-04 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Puppetmastaz offers a unique experience thanks to their innovative stage performances, combining puppetry and offbeat hip-hop. Their shows are veritable explosions of creativity, offering an immersive experience like no other. Let yourself be transported by their atypical universe, where hard-hitting music blends perfectly with visual performances.

Puppetmastaz ofrece una experiencia única gracias a sus innovadores espectáculos escénicos, que combinan marionetas y hip-hop desenfrenado. Sus espectáculos son auténticas explosiones de creatividad que ofrecen una experiencia de inmersión sin igual. Déjese transportar por su universo atípico, donde la música contundente se funde a la perfección con los espectáculos visuales.

Puppetmastaz bietet Ihnen ein einzigartiges Erlebnis dank ihrer innovativen Bühnenperformance, die Marionetten und schrägen Hip-Hop miteinander verbindet. Ihre Shows sind wahre Explosionen der Kreativität mit einer außergewöhnlichen immersiven Erfahrung. Lassen Sie sich von ihrem atypischen Universum mitreißen, in dem sich die perkussive Musik perfekt mit den visuellen Performances verbindet.

