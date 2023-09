VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER : « HISTORICAL CENTER » 30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 21 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Visite en anglais du centre historique.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ : Office de Tourisme de Montpellier..

2023-10-21 15:30:00 fin : 2023-10-21 17:30:00. EUR.

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Relive the prodigious rise and the exceptional destiny that Montpellier has realized through the centuries.

Visita en inglés del centro histórico.

Punto de encuentro 10 minutos antes de la salida: Oficina de Turismo de Montpellier.

Englischsprachige Führung durch das historische Zentrum.

Treffpunkt 10 Minuten vor der Abfahrt: Office de Tourisme de Montpellier.

