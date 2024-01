PORTES OUVERTES OASIS CITADINE Montpellier, samedi 4 mai 2024.

PORTES OUVERTES OASIS CITADINE Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Les Portes Ouvertes vous permettent de venir vivre une journée à l’Oasis Citadine en étant accompagné par les membres de notre équipe. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec le lieu et son fonctionnement, tout en rencontrant les personnes qui le font vivre !

• Au cours de la journée et en fonction des saisons vous aurez l’occasion de :

• Préparer des planches de culture

• Faire des semis et des boutures

• Planter des plantes, arbres et arbustes

• Prendre soin des poules

• Pailler les planches

• Participer aux ateliers agroécologiques

• Etc.

Le déjeuner se fait sous forme de repas partagé, chacun.e amène donc quelque chose à manger et à partager !

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire, il vous suffit de venir sur les horaires d’ouverture de la ferme.

Pensez à mettre une tenue pour aller au jardin et en période estivale à prendre un chapeau, une casquette et à mettre de la crème solaire.

Prochaines dates :

• 3 février de 9h00 à 18h00 et 4 février de 12h00 à 18h00

• 2 mars de 9h00 à 18h00 et3 mars de 12h00 à 18h00

• 6 avril de 9h00 à 18h00 et 7 avril de 12h00 à 18h00

• 4 mai de 9h00 à 18h00 et 5 mai de 12h00 à 18h00

• 1 juin de 9h00 à 18h00 et 2 juin de 12h00 à 18h00

• 6 juillet de 9h00 à 18h00 et 7 juillet de 12h00 à 18h00

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



