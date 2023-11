LES PETITS TOUTS Avenue du Pont Canet, 24 avril 2024, Canet.

Canet,Hérault

Cirque forain fait de douceur et de poésie.

Sur son île peuplée de curiosités, son refuge, sa cabane, échoué, ce naufragé solitaire réalise de minuscules et délicates prouesses avec ce qui lui tombe sous la main ; des branches, du sable, des fils, de l’air, de l’écume…

Dès 4 ans..

2024-04-24 11:00:00 fin : 2024-04-24 . EUR.

Avenue du Pont

Canet 34800 Hérault Occitanie



A fairground circus of gentleness and poetry.

On his island of curiosities, his refuge, his cabin, stranded, this solitary castaway performs tiny, delicate feats with whatever he can get his hands on: branches, sand, wires, air, foam…

From age 4.

Un circo de feria de dulzura y poesía.

Varado en su isla de curiosidades, su refugio, su cabaña, este náufrago solitario realiza pequeñas y delicadas proezas con todo lo que tiene a mano: ramas, arena, alambres, aire, espuma…

A partir de 4 años.

Zirkus auf dem Jahrmarkt, der aus Sanftheit und Poesie besteht.

Auf seiner von Kuriositäten bevölkerten Insel, seiner Zuflucht, seiner Hütte, führt dieser einsame Schiffbrüchige winzige und zarte Kunststücke mit allem aus, was ihm in die Hände fällt; Äste, Sand, Fäden, Luft, Schaum…

Ab 4 Jahren.

