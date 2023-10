1ER TREMPLIN DES JEUNES TALENTS 34 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

1ER TREMPLIN DES JEUNES TALENTS
34 Avenue de l'Abbé Brocardi
Palavas-les-Flots, 27 avril 2024

A 17h : 1er tremplin des jeunes talents 34 – Salle bleue – Infos : https://tremplindesjeunestalents34.fr/.

2024-04-27 17:00:00 fin : 2024-04-27 . .

Avenue de l’Abbé Brocardi

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



5pm: 1st « tremplin des jeunes talents 34 » – Salle bleue – Info: https://tremplindesjeunestalents34.fr/
A las 17.00 h: 1er « tremplin des jeunes talents 34 » – Salle bleue – Info: https://tremplindesjeunestalents34.fr/
Um 17 Uhr: 1. Sprungbrett für junge Talente 34 – Blauer Saal – Infos: https://tremplindesjeunestalents34.fr/

