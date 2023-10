NOUVEAU SPECTACLE CHICOS – LA PARENTHÈSE Rue de l’Occitanie Servian, 27 avril 2024, Servian.

Servian,Hérault

Benjamin Tranié vous présente son nouveau spectacle, cette fois-ci en duo avec Zéro Chanson. L’occasion idéale pour passer un agréable moment en famille ou entre amis !.

2024-04-27 20:30:00 fin : 2024-04-27 . EUR.

Rue de l’Occitanie

Servian 34290 Hérault Occitanie



Benjamin Tranié presents his new show, this time in duet with Zéro Chanson. It’s the perfect opportunity to spend some quality time with family and friends!

Benjamin Tranié presenta su nuevo espectáculo, esta vez a dúo con Zéro Chanson. Es la ocasión perfecta para pasar un buen rato con la familia y los amigos

Benjamin Tranié präsentiert Ihnen seine neue Show, diesmal im Duett mit Zéro Chanson. Die ideale Gelegenheit, um einen angenehmen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen!

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE