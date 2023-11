Les Fatals Picards LE ROCKSTORE Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Les Fatals Picards LE ROCKSTORE, 27 avril 2024, MONTPELLIER. Les Fatals Picards LE ROCKSTORE. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 19:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. Les billets du 11 mars 2023 non remboursés restent valables sans échange pour la nouvelle date du 25 novembre 2023.Pour les places remboursées depuis l’annonce de l’annulation, si vous souhaitez assister à la date du 25 novembre 2023, vous pouvez racheter des places pour le 25 novembre. Les Fatals Picards Votre billet est ici LE ROCKSTORE MONTPELLIER 20 rue de Verdun Hérault 28.6

EUR28.6. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu LE ROCKSTORE Adresse 20 rue de Verdun Ville MONTPELLIER Departement Hérault Lieu Ville LE ROCKSTORE latitude longitude 43.60621278086805;3.8812479447116663

LE ROCKSTORE MONTPELLIER Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/