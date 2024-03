Visite guidée flânerie dans le centre historique Mulhouse, mercredi 24 avril 2024.

Visite guidée flânerie dans le centre historique Mulhouse Haut-Rhin

Cette visite vous permet de découvrir le centre de Mulhouse, son Hôtel de ville style Renaissance rhénane, les façades colorées de la Place de la Réunion et le Temple Saint- Etienne, plus haut édifice protestant de France, qui abrite de magnifiques vitraux du XIVe siècle.

Lors de cette visite générale, vous découvrirez un patrimoine singulier et très diversifié. Vous serez conquis par ces vieilles pierres qui sauront vous raconter le riche passé de la ville vestiges du rempart médiéval, hôtel de ville du 16ème siècle, ensembles manufacturiers, hôtels particuliers… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

5 place Lambert

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

