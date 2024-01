Club Vosgien : Le circuit historique du Hohrodberg – Linge 1 Rue de la Gare Munster, mercredi 1 mai 2024.

Munster Haut-Rhin

Début : 2024-05-01 11:00:00

fin : 2024-05-01 16:00:00

Outre le magnifique panorama du Hohrodberg et quelques passages rocheux, nous découvrirons d’anciens vestiges de la grande guerre. Randonnée de 3h, niveau facile (2/5).

Le mercredi 1er mai 2024, le Club Vosgien de la Vallée de Munster organise, pour la 14e année, sa traditionnelle OUVERTURE DES SENTIERS, au départ du parc Hartmann, rue de la gare à MUNSTER. Au programme : 9 randonnées dans toute la Vallée, dont le but est vérifier que nos sentiers sont praticables après les rigueurs de l’hiver, dont celle-ci : le circuit historique du Hohrodberg – Linge.

Outre le magnifique panorama du Hohrodberg et quelques passages rocheux, nous découvrirons d’anciens vestiges de la grande guerre. Ce circuit se situe entre Schneiden et le mémorial du linge et retrace les terribles batailles entre juillet et août 1915.

3 heures De marche – 8 km – 350 m de dénivelé – randonnée facile (2/5) – repas tiré du sac.

A 17 h 30 cérémonie d’ouverture des sentiers avec la remise symbolique de la clef des sentiers au directeur de l’Office de Tourisme de la Vallée de Munster en présence de nombreuses personnalités.

Le soir, pour ceux qui le souhaitent, repas à réserver directement auprès du Grand Hôtel tel 03 89 77 30 37 grandhotelmunster68@yahoo.fr

1 Rue de la Gare

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



