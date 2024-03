La Walpurgisnacht Ecomusée d’Alsace Ungersheim, mardi 30 avril 2024.

La Walpurgisnacht Connaissez-vous la Walpurgisnacht, la légendaire nuit des sorcières ? Durant cette nuit, on raconte que « les divinités païennes du printemps, se répandaient dans la nature pour mettre fin à l’hiver » Mardi 30 avril, 16h00 Ecomusée d’Alsace Adulte (18 ans et plus) 11 €

Enfant (4 -17 ans) 11 €

Enfant (jusqu’à 3 ans) gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T16:00:00+02:00 – 2024-04-30T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T16:00:00+02:00 – 2024-04-30T23:00:00+02:00

Tandis que les ruelles du musée s’illuminent, plongez dans ces rites ancestraux liés à la nature et découvrez les mystérieuses légendes qui y sont associées. Pour conjurer le mauvais sort, des visites guidées, des danses folkloriques, des contes sur les chats noirs et autres superstitions sont au programme !

Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim 68190 Chemin du Grosswald Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 44 74 https://www.ecomusee.alsace/fr/ https://www.facebook.com/ecomusee.alsace/;https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecomusee.alsace/fiches/327000242-la-walpurgisnacht/ »}] Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s’inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour :

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

alsace ecomusee

Laurent Walter