Visite de Riquewihr en Petit Train Touristique Riquewihr, mercredi 1 mai 2024.

Visite de Riquewihr en Petit Train Touristique Riquewihr Haut-Rhin

Découverte en petit train de la perle du vignoble alsacien … Blottie au pied des collines sous vosgiennes, Riquewihr offre un ensemble architectural, culturel et viticole unique. Circuit autour des remparts et dans le vignoble. Arrêt photo. Retour par la vieille ville. Durée 35 minutes

Visites commentées en petit train de la ville médiévale de Riquewihr et du vignoble.

Durée 35 minutes

Départ toutes les heures devant la Mairie sauf à 13H00 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 11:00:00

fin : 2024-09-30 18:00:00

place Voltaire

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est info@petit-train.com

L’événement Visite de Riquewihr en Petit Train Touristique Riquewihr a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr