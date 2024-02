Choco’chups Atelier de fabrication de sucettes en chocolat Ribeauvillé, vendredi 3 mai 2024.

Choco’chups Atelier de fabrication de sucettes en chocolat Ribeauvillé Haut-Rhin

Un atelier pour les petits gourmands ! Venez fabriquer votre sucette en chocolat le temps d’un atelier en famille !

Dans la peau d’un véritable artisan chocolatier, apprenez à fabriquer vos propres sucettes en chocolat. Les mains dans le choco’, réalisez vos pièces en chocolat et qui sait, devenez peut-être plus tard… un Meilleur Ouvrier de France Chocolatier !

On ne devient pas apprenti(e) chocolatier(e) dès sa naissance, une dextérité est d’usage, sans quoi les parents pourront devenir commis ¿¿

Réalisez donc vos 5 sucettes en chocolat blanc, lait ou noir selon la disponibilité du jour, décorez-les et dégustez-les !

Début : 2024-05-03 11:15:00

fin : 2024-05-07

route de Guémar

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

L’événement Choco’chups Atelier de fabrication de sucettes en chocolat Ribeauvillé a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr