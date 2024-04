Fête du Printemps 2024 Kruth, samedi 4 mai 2024.

Fête du Printemps 2024 Kruth Haut-Rhin

Venez faire le plein des énergies du renouveau et explorer les multiples chemins du bien-être ! L’association Graines d’Harmonie vous propose de découvrir des thérapies naturelles. Des associations environnementales et artisans locaux seront également présents ; des ateliers et jeux pour enfants seront proposés tout au long du week-end.

> Programme détaillé sur Facebook grainesdharmonie68.

Venez faire le plein des énergies du renouveau et explorer les multiples chemins du bien-être ! L’association Graines d’Harmonie vous propose de découvrir des thérapies naturelles. Des associations environnementales et artisans locaux seront également présents ; des ateliers et jeux pour enfants seront proposés tout au long du week-end.

> Programme détaillé sur Facebook grainesdharmonie68. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 11:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

3 rue du Ventron

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est grainesdharmonie68@gmail.com

L’événement Fête du Printemps 2024 Kruth a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin